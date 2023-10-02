فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب في مصر لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" غي السطور التالية سعر غرام الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث يحظى سعر الذهب في مصر باهتمام الكثير من رواد محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الكثير من الاشخاص عن سعر الذهب مقابل الجميه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 3-10-2023.

سعر غرام الذهب في مصر لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023

سجل سعر الذهب في مصر تراجعا اليوم في مصر خلال تعاملات الثلاثاء 3 اكتوبر تشرين الأول 2023، بنحو 10 جنيهات، تزامنا مع خسائر النفيس عالميا .

ويتم إضافة المصنعية على أسعار غرام الذهب في مصر والتي تتراوح ما بين 75 إلى 170 جنيها حسب حجم المشغول ونوع عيار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي .

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للبيع و1856 جنيها للشراء أمس

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17240 جنيها للبيع و17320 جنيها للشراء .

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء .

سعر الذهب العالمي