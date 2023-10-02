فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" غي السطور التالية سعر غرام الذهب في السعودية اليوم، حيث يتصدر سعر الذهب في السعودية محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الكثير من الاشخاص عن سعر الذهب مقابل الريال السعودي في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 3-10-2023.

سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023

شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم في السعودية خلال تداولات الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بضغط الهبوط الذي طال المعدن الأصفر عالميا .

ويتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 221.86 ريال (59.16 دولار)، بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 194.13ريال (51.77 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 166.40 ريال (44.37 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 237.95 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 229.08 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 222.97 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 198.38 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 189.13 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 161.40 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2280.77 ريال سعودي.

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4530.48 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11248.55 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 22452.72 ريال سعودي.

عالميا، واصل الذهب خسائره خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر تقريبًا، بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ويستعدوا لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.