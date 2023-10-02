توقعات بارتفاع سعر البيتكوين (BTC) إلى 40 ألف دولار في نهاية عام 2023

فلسطين اليوم- وكالات

توقعات بارتفاع سعر البيتكوين (BTC) إلى 40 ألف دولار في نهاية عام 2023 سجلت عملة البيتكوين حركة سعرية إيجابية بشكل عام في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2.39%، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

عانت العملة الرقمية الرئيسية من انخفاض طفيف بين الثلاثاء والخميس، لكنها سرعان ما ارتفعت يوم الجمعة ليتم تداولها فوق 27,000 دولار مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، احتفالًا بشهر تشرين الأول/أكتوبر الجديد، توقّع محلل العملات الرقمية الشهير، مايكل فان دي بوب اتجاهاً صعودياً قادماً لعملة البيتكوين في الربع الرابع من عام 2033 بناءً على بعض الأحداث المتوقعة.

ويتوقع المحلل أن تصل عملة البيتكوين إلى 40 ألف دولار في الربع الرابع من عام 2023.

وبشكل عام، يعتقد المحلل أن سوق العملات الرقمية الهابط قد انتهى تقريباً، ويمكن أن تسجل عملة البيتكوين قريباً بعض المكاسب المهمة، كما أعرب في منشور سابق يوم 30 أيلول/سبتمبر.

ومن المثير للاهتمام أن تفاؤل فان دي بوب يمتد إلى ما بعد تشرين الأول/أكتوبر إلى الربع الرابع من عام 2023 بأكمله، حيث يتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى 40 ألف دولار قبل نهاية العام، على الرغم من أن هذا التوقع يتوقف على وقوع أحداث معينة.

ويشير مايكل فان دير بوب إلى الموافقة المحتملة على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين، حيث جذبت الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تأثيراتها المحتملة على سعر العملة الرقمية.

وفي الوقت الحالي، يشعر المحللون بالتفاؤل الشديد بشأن فرص الموافقة على صناديق البيتكوين الفورية المتداول في البورصة، والذي قد يؤدي إلى مكاسب هائلة لأكبر العملات الرقمية عند إطلاقها.

وتشير التوقعات إلى الموافقة في الربع الرابع من عام 2023، حيث الموعد النهائي الثاني لمعظم الطلبات.

ومع ذلك، يمكن أن تقرر هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تأخير ردودها على هذه الطلبات حتى المواعيد النهائية، والتي من المقرر أن يكون معظمها في الربع الأول من عام 2024.

وتستخدم هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية بالفعل مثل هذه التكتيكات، كما رأينا في المواعيد النهائية الأولى لمعظم الطلبات.

في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضاً أنها ستؤجل موافقتها من عدمها لبعض الطلبات إلى ما بعد الموعد النهائي الثاني، حيث تضمن التأجيل طلبات من BlackRock و21Shares وBitwise وValkyrie.

ارتفاع سعر البيتكوين قبل التنصيف "الهالفينغ"

بالإضافة إلى الموافقات المحتملة لصناديق الاستثمار المتداولة، أشار مايكل فان دي بوب أيضاً إلى حدث التنصيف "الهالفينغ"، كعامل يمكن أن يحفز صعود البيتكوين إلى 40 ألف دولار في الربع الرابع من عام 2023.

تاريخياً، تتميز الأشهر التي سبقت الحدث في البيتكوين، كما رأينا في عامي 2012 و2016.

وبناءً على توقعات فان دي بوب، فإنه يتوقع حركة مماثلة في سعر البيتكوين في الأشهر المقبلة قبل التنصيف "الهالفينغ"، التالي على شبكة البيتكوين، المحدد في نيسان/أبريل 2024، والذي سيتم خلاله تخفيض مكافآت التعدين من 6.25 BTC إلى 3.125 BTC.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يتذكروا ما حدث مع آخر تنصيف لعملة البيتكوين في عام 2020. في الأشهر التي سبقت الحدث، تأثر ارتفاع BTC قبل التنصيف مؤقتاً بتأثيرات السوق السلبية لجائحة كوفيد-19. .

وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 27,214 دولار مع مكاسب بأكثر من 1.07٪ في اليوم الأخير. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم التداول اليومي للأصل بنسبة 21.37% وبلغت قيمته حوالي 6.28 مليار دولار.