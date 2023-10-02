فلسطين اليوم

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وفيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، والفيلم فكرة محمد هنيدي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حيث يجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

"نبيل الجميل أخصائي تجميل" يشارك في بطولته إلى جانب هنيدي كل من نور اللبنانية، محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد وحجاج عبدالعظيم، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، وتمكن فيلم “ دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل ” من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، عبر منصة نتفليكس العالمية بعد طرحه بأيام.

واحتل فيلم دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للاعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر المنصة، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023.

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فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، ونبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد، وكانت منصة نتفلكيس قد أعلنت خلال الايام الماضية عن طرح فيلم مصري أخر عبر شاشتها ، وهو إتنين للايجار ، وحددت يوم 5 أكتوبر موعداً لطرحه، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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وفي مقالنا فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، وبحسب الصحافة المصرية، للأسبوع الثالث على التوالي نجح النجم محمد هنيدي، في الاحتفاظ لنفسه بالمركز الأول في شباك تذاكر الأفلام السينمائية، وحقق الأسبوع الماضي قرابة الـ3.8 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 21.5 مليون جنيه.

فيلم نبيل الجميل تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، إخراج خالد مرعى، ومن بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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ونكمل لكم ضمن مقالنا الذى جاء تحت عنوان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، نبيل الجميل إخصائي تجميل يدور حول شاب من منطقة شعبية اجتهد ليدرس بكلية طب، والده يعمل ترزي، وقتها لم يحتمل الفرحة بدخول ابنه كلية الطب ليتوفى، وبعدها تتوفى والدته أثناء ولادة شقيقته، يعيش نبيل قصة حب مع "نور" ويساعدها في دراستها، حتى يعمل طبيبًا بمستشفى والدها، يقوم بمساعدة الفقراء، متفوقا في مهنته.

وفي إطار كوميدي تشويقي، يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، وبدأ عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم الكوميدي محمد هنيدي، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصبح بالفعل رقم 1 في شباك التذاكر خلال أول أسبوعين من يناير/كانون الثاني الجاري، حتى بعد انضمام فيلم مصري آخر لهذه المنافسة، وهو فيلم "شلبي" لكريم محمود عبد العزيز. ولكن على الجانب الآخر، جاءت آراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة للفيلم ومستاءة للغاية، وتطرح أسئلة عن كيفية خروج هنيدي من فخ التجارب السينمائية المتواضعة المتتالية، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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وفي مقالنا فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023، قصة "نبيل الجميل أخصائي تجميل" من أفكار هنيدي أيضا، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه حول الطبيب الشاب حديث التخرج نبيل الجميل الذي يحلم بأن يصبح طبيب تجميل شهيرا، ولكن الفقر وسوء الحظ وضميره الحي ووشايات منافسه على حب الطبيبة عليا، تؤدي إلى جعل حياته أكثر صعوبة حتى تُحَل مشاكله بشكل أقرب إلى المعجزة.

بعد ذلك، يحتار صناع الفيلم لأن الحل أتى مبكرًا قبل الأوان، فيقررون تقديم عقبة أخرى وهي عبارة عن "مقلب" يقوم به منافسه يكاد ينهي مسيرته المهنية، لكن الصدفة مرة أخرى تقف بجانب بطل الفيلم، لينجو ويفوز بالحبيبة وكل شيء آخر تقريبا، فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل- مشاهدة فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل 2023

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