قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من جنين

فلسطين اليوم

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، شابًا من بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال اختطفت الشاب أحمد السويطي من الداخل المحتل وهو من بلدة قباطية جنوب جنين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.