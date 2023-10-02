ما سبب انخفاض أسعار العقارات في فلسطين؟

فلسطين اليوم- نابلس

يعيش قطاع العقارات في فلسطين بشكل عام، والضفة الغربية بشكل خاص، حالة من التخبط، متأثرا بضعف الاقبال على شرائهاـ

وشهدت أسعار العقارات في فلسطين أسرع انخفاض في قيمتها منذ أشهر، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، الذي أكد أن أسعار العقار انخفضت، خلال شهر آب أغسطس الماضي بشكل واضح.

هذا التراجع في أسعار العقار يعود الى انخفاض أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، والتي سجلت انخفاضا مقداره 0.28% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.77 مقارنة بـ120.10 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100)".

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.50%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.31% خلال آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.79 مقارنة بـ119.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.54%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.80% خلال آب مقارنة بشهر تموز 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.68 مقارنة بـ119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.40%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال آب مقارنة بالشهر السابق.