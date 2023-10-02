محكمة الاحتلال تسمح بأداء صلوات يهودية في "الأقصى"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت منظمة "بيدينو" الصهيونية، مساء اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي، أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال قد أقرت حق اليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.

يأتي ذلك، بعد عام من حكم أولي أصدرته محكمة الصلح "الإسرائيلية"، بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بصوت عال، والقيام بما يشبه الركوع خلال اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى.

ويقول قرار محكمة الاحتلال إن صلاة المستوطنين بصوت عال والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى "أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مخلا بالسلم المدني".