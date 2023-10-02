محكمة الاحتلال تحول طالباً من جامعة بيرزيت للاعتقال الاداري

فلسطين اليوم

حولت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، طالبا من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة إلى الاعتقال الإداري.

وبحسب مركز حنظلة للأسرى والمحررين، فإن محكمة الاحتلال حولت الطالب وعضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت يحيى قاسم للاعتقال الإداري 4 أشهر.

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت أكثر من 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.