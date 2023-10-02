الاحتلال يمدد اعتقال المرابطة سماح محاميد عقب استدعائها للتحقيق

فلسطين اليوم

مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين2/10/2023م، اعتقال المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم المحتلة عام 1948م، إلى الأربعاء المقبل.

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطة محاميد الخميس الماضي عقب استدعائها للتحقيق، ضمن الاستهداف المتصاعد للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.

ووجهت نيابة الاحتلال للمرابطة المبعدة عن المسجد الأقصى سماح محاميد، تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسماح محاميد (33 عامًا) من مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عرف عنها بأنها المرابِطة المقدسية العنيدة، التي كلَّما أُبعِدتْ عن المسجد الأقصى، زادتْ ثباتًا وإصرارًا لتدخلَ أبوابه من جديد، تكبيرًا وتهليلًا.

وأبعدت محاميد أولِ مرة عام 2018 حين أُبعدت ما يقارِب 15 يومًا بتهمة "الوطنية العنيدة"، بالإضافة إلى تهمة الانتماء للحركة الإسلامية.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.