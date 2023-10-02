غزة الرياضي يقبل استقالة مديره الفني نعيم السويركي

فلسطين اليوم

قبل مجلس إدارة غزة الرياضي، اليوم الإثنين، الاستقالة التي تقدم بها المدرب نعيم السويركي، في أعقاب الخسارة التي مني بها الفريق في مباراته الأخيرة امام شباب خان يونس (0-2)، في الجولة السادسة.

ورد مجلس الإدارة على الاستقالة التي تقدم بها السويركي من تدريب الفريق بقبول الاستقالة التي أصر عليها وقدمها للمرة الثانية؛ بسبب سوء النتائج التي لازمت الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وتمنى السويركي، لفريق غزة الرياضي، النجاح في تقديم نتائج إيجابية تضمن للفريق تحقيق هدف البقاء في مركز جيد في جدول الترتيب.

ويجري غزة الرياضي مشاورات مستمرة لاختيار مدرب جديد يقود الفريق في الموسم الحالي.



ويحتل غزة الرياضي المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 خسائر دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز في الموسم الجديد.