السيد نصر الله: على الأمة أن تتحمل مسؤولية ما يجري للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى

فلسطين اليوم- وكالات

دعا السيد نصر الله، الأمين لحزب الله اللبناني مساء اليوم الاثنين الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولية ما يجري للشعب الفلسطيني المضحّي وللمسجد الأقصى.

وقال السيد نصر الله: "يجب أن يسمع العدو كلمة المسلمين حول قبلتهم الأولى وما يحصل فيها من انتهاكات".

وبشأن التطبيع مع الاحتلال، أكد السيد نصر الله أن أي دولة تذهب إلى التطبيع يجب أن تُدان لأن ذلك يعد تخلٍ عن فلسطين وتقوية للعدو ولا يجوز التسامح معه.