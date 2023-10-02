زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين جنوب القطاع

فلسطين اليوم

قالت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين 2/10/2023م " إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بيت لاهيا شمال القطاع".

وبينت المصادر، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل ضوئية تجاه مراكب الصيادين العاملة داخل بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.