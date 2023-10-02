السيسي يعلن ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثانية

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة:" إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر"، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وأضاف:" أن المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر وواجهوا إرهاباً غاشماً ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية".

وأكد أنه على العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.