الدائرة التعليمية "للجهاد" تدين عرقلة الاحتلال العملية التدريسية في مدارس الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أدانت الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، قيام قوات الاحتلال الصهيونيه صباح اليوم الاثنين بمنع وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

وقالت الدائرة في بيان صحفي:" أدى اقتحام جيش الاحتلال لبلدات يطا ونشرها حواجز مشددة على الطرق المؤدية للبلدة إلى إعاقة سير العملية التعليمية في ٢٧ مدرسة فلسطينية بمنعها وصول المدرسين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط البلدة".

وأضافت:" عطلت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الدراسة في مدارس بلدة برقة بنابلس نتيجة اقتحام الاحتلال البلدة وإغلاق مداخلها",

وأكدت الدائرة التعليمة للجهاد، أن هذه التجاوزات المستمرة من الكيان الصهيوني بحق أركان العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية ،والاعتداء السافر على الطلبة والمعلمين داخل المدارس والجامعات هي حرب ممنهجة ضد العقل الفلسطيني هدفها كي الوعي وتجهيل الجيل .

كما أكدت أن مخططات الاحتلال في إسقاط الجيل الناشئ ستبوء بالفشل على يد المثقف المشتبك الذي لن يتنازل عن حقه في أرضه وسيحقق ذلك بوعيه وإيمانه وثورته، مضيفة " نحن في الدائرة التعليمية للجهاد الإسلامي نقود معركة الوعي مع الكيان بكل عنفوان واقتدار لإيماننا العميق بأن المثقف هو رأس المشروع التحرري وطليعة العمل المقاوم".

