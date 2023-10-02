راصد جوي يكشف طبيعية حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء في فلسطين

فلسطين اليوم

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، عن طبيعية الحالة الجوية ليوم غدٍ الثلاثاء في فلسطين.

وقال الراصد العلامي:" إن الأجواء الخريفية مُستمرة غداً الثلاثاء واحتمالية الأمطار تبقى واردة بشكل مُتفرق زمانياً ومكانياً".

وتتأثر البلاد منذ أمس السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، شهدت هطول للأمطار على فترات متفاوتة على بعض المناطق.

ومن المقرر أن يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة وتبقى الأجواء خريفية ذات طابع صيفي وتسود أجواء شديدة الإعتدال خاصة في المناطق الجبلية وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشاً ولطيفاً جداً. والله تعالى أعلى وأعلم، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.