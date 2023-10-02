كفر كنا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجراح خطيرة في القسم العلوي من جسده إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل، فإن الجريمة ارتكبت داخل محل تجاري للبلدة، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا في جسده، ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس شرطة وحكومة الاحتلال عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

واقترفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.