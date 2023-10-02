فلسطين اليوم- وكالات

موعد الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للفيزياء 2023 يترقب الكثيرون الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام 2023، إذ من المقرر أن يتم كشف النقاب عن الاسم الفائز بالجائزة غدا الثلاثاء.

وكانت الأكاديمية السويدية، المانحة لجوائز نوبل العالمية، قد كشفت عن مواعيد إعلان أسماء الفائزين بجوائزها الستة، لعام 2023، والتي تبدأ اليوم الإثنين، 2 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية السويدية للعلوم، في ستوكهولم، غدا الثلاثاء، اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023، في تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي على أقرب تقدير.

وعلى مدى تاريخ «نوبل»، فاز الكثيرون بالجائزة، وفيما يلي رصد للفائزين بها خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

فاز العالمان البريطاني، بيتر هيغز، والبلجيكي، فرانسوا إنغلرت، بجائزة نوبل في الفيزياء 2013، تقديرا لجهودهما في تأكيد نظرية «هيغز بوزون» أو «جسيم هيغز».

وخلال ستينيات القرن الماضي، كان هذان العالمان من بين مجموعة من علماء الفيزياء، الذين طرحوا آلية لتفسير السبب في وجود كتلة لجسيمات البناء الأولية للكون، إذ تتنبأ هذه الآلية بوجود جسيم يعرف باسم «جسيم هيغز» الذي اكتشف أخيرا عام 2012 في مصادم الهدرونات الكبير بمختبر سيرن في سويسرا.

وفي عام 2014، فاز العالم الأميركي شوغي ناكامورا، والعالمان اليابانيان إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو، بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2014، لاختراعهم مصدرا جديدا للضوء فعالا وصديقا للبيئة، وهو مصباح LED، بعدما طوروا الصمام الثنائي الباعث للضوء LED الأزرق الذي يسمح الآن للمصنعين بانتاج المصابيح ذات الضوء الأبيض.

وفي عام 2015، فاز العالمان الياباني تاكاكي كاجيتا، والكندي آرثر ب. ماكدونالد، بجائزة نوبل للفيزياء، عن أعمالهما حول النيوترينو وهي جزئيات أولية أثبتا أنها تتمتع بكتلة.

وقالت لجنة نوبل السويدية في حيثيات قرارها أن العالمين كوفئا لاكتشافهما تذبذبات النيوترينو، ما يسمح بفهم الآلية الداخلية للمادة ومعرفة أفضل للكون.

في عام 2016، مُنحت جائزة نوبل الفيزياء إلى 3 بريطانيين هم، ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس، لأبحاثهم حول المادة.

وقالت مؤسسة نوبل إن أبحاث العلماء الثلاثة أتاحت إحراز تقدم في الفهم النظري للأسرار الغامضة للمادة، وفتحت آفاقا جديدة في تطوير مواد مبتكرة.

وفي عام 2017، فاز ثلاثة علماء فيزياء أميركيين هم: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس، بجائزة نوبل للفيزياء، تقديرا لدراساتهم حول موجات الجاذبية التي تفتح آفاقا جديدة لفهم الكون.

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء 2018 إلى 3 علماء لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر التي مهدت الطريق أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحات العين وفي الصناعة.

ونال الأميركي آرثر آشكين نصف الجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها 9 ملايين كرونة، فيما منح النصف الآخر إلى كل من الفرنسي غيرار مورو، والكندية دونا ستريكلاند.

وفي عام 2019، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء الأميركي الكندي جيمس بيبلز، والسويسرييْن ميشيل مايور، وديدييه كيلوز، لمساهمتهم في اكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي، وفي فهم خبايا الكون واكتشاف كوكب خارج المجموهة الشمسية.

وفي عام 2020، مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء للبريطاني روغر بنروز، والألماني رينهارد غنزل، والأميركية أندريا غيز، وهم رواد في مجال البحوث المتعلقة بـ«الثقوب السوداء»، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة، في حين أن غنزل وغير كوفئا لاكتشافهما جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا.

في عام 2021، فاز بجائزة نوبل في الفيزياء سيوكورو مانابي، وكلاوس هاسلمان، وغيورغيو باريزي لمساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة، التي تتسم بالعشوائية والفوضى بما يجعل فهمها أمرا صعب.

وتقاسم عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، نصف الجائزة للنمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض، والتقدير الكمي للتباين والتنبؤ الموثوق به لظاهرة الاحتباس الحراري، بينما مُنح النصف الثاني للجائزة إلى الفيزيائي الإيطالي غيورغيو باريزي لاكتشافه تفاعل الاضطراب والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي.

وفي العام الماضي 2022، مُنحت جائزة نوبل للفيزياء إلى الفرنسي آلان أسبيكت، والأميركي جون كلاوسر، والنمساوي أنتون تسايلينغر، تقديرا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية مهدت الطريق لتكنولوجيات جديدة.