محدث بالفيديو والصور اصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 بحالات اختناق ورضوض، اليوم الاثنين، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وهاجم المستوطنون منزلاً في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، كما قاموا بإطلاق الرصاص تجاه الشبان خلال تصديهم للهجوم.

وأطلقت مكبرات الصوت في مساجد قصرة نداءات للمواطنين، تدعوهم للتصدي لهجوم قطعان المستوطنين على أراضي المواطنين في البلدة.