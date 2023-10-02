مصر: حصيلة حريق مركز أمن الاسماعيلية بلغت 45 مصاباً بعضهم بحالة حرجة

فلسطين اليوم

أُصيب 45 شخصا على الأقلّ جرّاء حريق هائل، اندلع اليوم الإثنين، في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية المصرية، فيما وجه وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

واندلع الحريق في مقر المديرية قبيل الفجر، وأتى على معظم مساحته، قبل أن يتم إخماده في وقت مبكر صباحا.

والتهمت ألسنة لهب ضخمة طبقات المبنى الذي يعد من الأكبر في المدينة الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس.