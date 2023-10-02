"برشلونة" يعلن تجديد لاعبه "لامين يامال" بشرط جزائي خيالي

فلسطين اليوم

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين2/10/2023م، تجديد عقد اللاعب لامين يامال لمدة 3 سنوات.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي، إن العقد الجديد ليامال سيكون حتى 30 يونيو/حزيران 2026، على أن يبلغ الشرط الجزائي مليار يورو.



وأضاف: "وقع اللاعب عقده الجديد صباح اليوم الإثنين في مكاتب النادي بحضور الرئيس خوان لابورتا، والنائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو".

وتابع: "بهذه الطريقة، سيظل المهاجم الشاب مرتبطا ببرشلونة وسيكون قادرا على مواصلة النمو كلاعب مع الفريق، كما فعل منذ وصوله إلى لا ماسيا في سن السابعة قادما من نادي لا توريتا".



وواصل: "رغم صغر سنه، فقد اجتاز لامين يامال المراحل بسرعة كبيرة وأصبح أحد أكبر الواعدين في فرق الشباب بالنادي".



واختتم: "بعمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما فقط، شارك يامال لأول مرة رسميا مع الفريق الأول ضد بيتيس في الدوري الإسباني، وجاء ذلك في 29 أبريل/نيسان 2023، ليصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة برشلونة".