الاحتلال يغلق المدخل الغربي لريف بيت لحم

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين2/10/2023م، المدخل الغربي الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصادر صحفية، بأن الاحتلال أغلق منطقة "عقبة حسنة" المدخل الرئيس الموصل لبلدتي نحالين وبتير وقريتي وادي فوكين وحوسان، ما أدى إلى أزمة مرورية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.