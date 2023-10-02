هل انتهت زخات الأمطار على فلسطين.. راصد جوي يوضح!

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الاثنين الموافق 2-10-2023، انتهاء هطول زخات مياه الأمطار المتفرقة والمحدودة على الأراضي الفلسطينية، ظهر غدٍ الثلاثاء.

وقال العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "تأثير الكتلة الهوائية الخارجية على البلاد، والتي بدأت قبل يومين، ومرفقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وانخفاض بدرجات الحرارة، وصولاً لهطول زخات من الأمطار، تنتهي يوم غد".

وأضاف أن يوم غدٍ هو عبارة عن استمرار لأجواء خريفية وتكون معدلة خلال ساعات النهار، ولطيفة ومنعشة في ساعات الليل، وباردة في المناطق الجبلية.

وأشار إلى أنه "لا يوجد ارتفاعات جذرية على الحرارة، يوم الأربعاء، بينما ترتفع يومي الخميس والجمعة، ارتفاعًا طفيفًا وتكون ضمن المستوى الاعتيادي".

وبشأن موعد وصول المنخفضات الجوية، أوضح العلامي، أن "بيانات خرائط الأقمار الاصطناعية الأولية تظهر عدم وصول منخفضات جوية قوية على البلاد، في الوقت القصير".