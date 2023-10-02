رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات

فلسطين اليوم

أطلق البنك الوطني ومسرعة الأعمال "فلو"، اليوم الإثنين، منصة إلكترونية لتسعير المركبات "بال بلو بوك"، هي الأولى من نوعها في فلسطين.

وجرى إطلاق المنصة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك برام الله، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي، ومدير عام البنك سلامة خليل، ومديرة مسرعة الأعمال "فلو" مجد خليفة، ومطور المنصة أحمد كنعان.

وقال النابلسي، إن "هذا الإنجاز ترجمة لاستراتيجية الهيئة الخماسية 2021-2023 الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها"، مشيرا إلى أن المنصة إطار تنظيمي يتيح عرض خدمة تسعير المركبات باستخدام الذكاء الصناعي في بيئة حية، وضمن شروط ميسرة وضوابط محددة لتقديم خدمة مبتكرة لكل من قطاع التامين وقطاع التأجير التمويلي في فلسطين.

من جانبه، أكد الزيتاوي على أهمية نموذج الشراكة بين البنك الوطني و"فلو" لدعم وتشجيع الأفكار والحلول الريادية في القطاع المالي، ما يساهم في تغيير نمط المستهلكين وتحسين جودة الخدمات المالية وتقليل تكلفتها.

بدوره، قال خليل إن البنك الوطني يؤمن بأهمية الاستثمار بالحلول الرقمية وإعطاء الفرصة للشباب للوصول إلى السوق عبر الاستثمار بأفكارهم الريادية التكنولوجية، لتسهيل أعمال الشركات وتعاملات المواطنين اليومية، وهو الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج.

وقالت خليفة "من خلال الشراكة مع البنك الوطني استطعنا أن نوفر الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير حل مبتكر مثل منصة بال بلو بوك، بما مكن مطور المنصة من الحصول على رسالة عدم الممانعة من هيئة سوق رأس المال".

وقدم كنعان، مطور المنصة عرضا حول آلية عملها، والتي تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التسعير والتقييم للمركبات، حيث تقوم المنصة تلقائيا بإنشاء استراتيجيات تسعير مثلى مبنية على علم البيانات.