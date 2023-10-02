السلطة تختطف شقيق الشهيد فشافشة من جنين

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة، عصر اليوم الاثنين، على اختطاف الشاب عبد الباسط محمد فشافشة (24 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة جبع بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة أن عناصر من أجهزة السلطة قامت باختطاف فشافشة أثناء تواجده في مدينة جنين، قبل أن تقوم باقتياده إلى جهة مجهولة.

والشاب فشافشة هو شقيق الشهيد المجاهد أحمد محمد فشافشة أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جبع، والذي ارتقى في عملية اغتيال استهدفت مركبته برفقة الشهيدين سفيان الفاخوري ونايف ملايشة بتاريخ 9 مارس عام 2022م، وشقيق الأسير في سجون الاحتلال عبد الصمد فشافشة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة واعتقال عدد من مجاهديها دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.