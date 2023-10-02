دائرة المنظمات الشعبية تجسّد ذكرى الانطلاقة الجهادية (36) بمنحوتة فنية على شاطئ بحر غزة

فلسطين اليوم

جسدت دائرة المنظمات الشعبية ذكرى الانطلاقة الجهادية (36) لحركة الجهاد الإسلامي بمنحوتة فنية على شاطئ بحر مدينة غزة، قام بتشييدها "منتدى الفن التشكيلي" في الاتحاد الإسلامي بالنقابات المهنية.

وجرى تجسيد المنحوتة بطول يصل إلى نحو ٢٠ متراً، وبعرض 3 أمتار، وتم تزيينها بلون علم فلسطين.

وعلى هامش الفعالية التي حضرها عدد من الشخصيات والكوادر النقابية، أشاد مسؤول دائرة المنظمات الشعبية بساحة غزة الأستاذ منذر عزام، بكوادر منتدى الفن التشكيلي في الاتحاد الإسلامي في النقابات الذين برعوا في إنجاز هذه المنحوتة التي تجسد الذكرى السادسة والثلاثين لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأضاف، "إننا في ذكرى الانطلاقة نجدد للعهد والبيعة لدماء الشهداء والأسرى البواسل ونؤكد لهم أننا على العهد، حتى تحرير فلسطين.

ودعا عزام أبناء شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في المهرجان الوطني الكبير بذكرى الانطلاقة الجهادية المزمع تنظيمه عصر الجمعة المقبل في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وبدوره، أكد مسؤول منتدى الفن التشكيلي الفنان محمد أبو ليلة على أن تلك المنحوتة الرملية هي إهداء لحركة الجهاد الإسلامي بمناسبة انطلاقتها الجهادية.

وأوضح أبو ليلة بأن الفن التشكيلي يعد أحد أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال، وذلك عبر الريشة والقلم .

ويأتي هذا النشاط الفني ضمن سلسلة الأنشطة التحشيدية التي تجريها دائرة المنظمات الشعبية وكافة لجانها استعداداً للمهرجان الجهادي الكبير في ذكرى الانطلاقة الجهادية.



















