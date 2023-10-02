الجيش السوداني: نقاتل مرتزقة استعانت بهم قوات الدعم السريع

فلسطين اليوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أنه يقاتل بسند قوي من الشعب السوداني، مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع.

وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تصريح صحفي: إن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني ودلل على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشر مشاة والذين يمثلون كل السودان ".

وأضاف البرهان، أن "بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".

وتقاتل القوات المسلحة مرتزقة من كل الاتجاهات، واستعانت بهم الميليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعي لا تستند على منطق.

يُشار إلى أن مناطق غربي أم درمان، شهدت صباح الإثنين، اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة والدعم السريع، كما قصفت طائرات حربية مواقع يتمركز فيها عناصر الدعم السريع بضاحية شرق النيل شرق الخرطوم بحري.

وشن الدعم السريع، هجوماً على منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان.