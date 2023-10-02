محدث بالفيديو والصور إصابات جراء سقوط "سقالة بقوم" من عمارة قيد الإنشاء في مدينة غزة

الساعة 03:31 م|02 أكتوبر 2023
سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة
سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من العمال، اليوم الاثنين، جراء سقوط "سقالة بقوم" في عمارة قيد الإنشاء في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإصابة 11 عمال جراء سقوط سقالة بناء (بقوم) عن عمارة الرحمة بشارع العيون.

وأضاف أنه تم نقل المصابين على المستشفى.

الشرطة بغزة، أكدت بدورها، أنه تم إخلاء جميع المصابين لتلقي العلاج وهم بحالات طفيفة إلى متوسطة، موضحةً أنها "تتابع الجهات المختصة الحادث".

المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل، قال في تصريح صحفي: قامت طواقم الدفاع المدني بإزالة ما تبقى من البقوم"، داعيًا شركات الإنشاء للأخذ بكامل شروط السلامة والوقاية للحفاظ على حياة العمال.

سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة

 

سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة

 

سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة

 

سقوط سقالة بقوم في مدينة غزة


 

 

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