محدث بالفيديو والصور إصابات جراء سقوط "سقالة بقوم" من عمارة قيد الإنشاء في مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من العمال، اليوم الاثنين، جراء سقوط "سقالة بقوم" في عمارة قيد الإنشاء في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإصابة 11 عمال جراء سقوط سقالة بناء (بقوم) عن عمارة الرحمة بشارع العيون.

وأضاف أنه تم نقل المصابين على المستشفى.

الشرطة بغزة، أكدت بدورها، أنه تم إخلاء جميع المصابين لتلقي العلاج وهم بحالات طفيفة إلى متوسطة، موضحةً أنها "تتابع الجهات المختصة الحادث".

المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل، قال في تصريح صحفي: قامت طواقم الدفاع المدني بإزالة ما تبقى من البقوم"، داعيًا شركات الإنشاء للأخذ بكامل شروط السلامة والوقاية للحفاظ على حياة العمال.



