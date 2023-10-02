خلال شهر سبتمبر: حصاد الجهاد: مقاومة تتوجها "سيف المخيم" و"انتصار الأحرار"

فلسطين اليوم

شهدت محافظات الضفة المحتلة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث الميدانية والتصعيد الصهيوني بحق أبناء شعبنا، والذي قوبل برد المقاومة المشتعل، فيما واصلت حركة الجهاد الإسلامي حضورها المتوهج في خضم الأحداث، والتي من أبرزها معركة "سيف المخيم" في طولكرم، ومعركة انتصار الأحرار التي قادها الأسيران القائدان ماهر الأخرس وسلطان خلف.

وقد واكبت وحدة الرصد والتوثيق في المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، حصاد الحركة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، وأنشطتها وفعالياتها، على الرغم من الحملات الواسعة التي تعرضت لها من قبل الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، والتي جاءت على النحو الآتي:

فداء وتضحيات

شهد شهر سبتمبر/ أيلول، تصاعدًا في جرائم الاحتلال الممتدة على ساحة الضفة المحتلة، حيث ارتقى 12 شهيدًا، فيما قدمت حركة الجهاد الإسلامي، ستة شهداء، وهم: الشهيد المجاهد نايف عايد أبو حرب(21 عامًا) أحد مجاهدي كتيبة طولكرم، والذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول، والشهيد المجاهد ميلاد منذر الراعي (16 عامًا) من مخيم العروب بمدينة الخليل والذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول، والشهداء المجاهدين محمود علي السعدي (23 عامًا) ومحمود خالد عرعراوي (25 عامًا) وعطا ياسر موسى (29 عامًا) من جنين، والذين ارتقوا خلال تصديهم لتوغل قوات الاحتلال في المخيم بتاريخ 19 سبتمبر / أيلول، والشهيد المجاهد عبد الله عماد أبو حسن (18 عامًا) من بلدة اليامون وارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفردان بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول.

فيما رصدت وحدة الرصد والتوثيق، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد سعيد نخلة من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بعد مداهمة منزله بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول.

حصاد كتائب السرايا

نفذت كتائب سرايا القدس على امتداد الضفة المحتلة خلال شهر سبتمبر/ أيلول نحو 35 عملًا مقاومًا، ما بين عميات إطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال، وتصدي اقتحاماته، وعمليات بطولية مشهودة، والتي كان من أبرزها عملية "سيف المخيم" التي أطلقتها سرايا القدس – كتيبة طولكرم بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول ردًا على عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، حيث افتتحت المعركة بإيقاع قوات الاحتلال في كمين محكم وحقل من النيران والعبوات الناسفة وخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر على عدة محاور وتحقيق إصابات مباشرة.

وعملية ثأر الحرائر التي أطلقتها سرايا القدس – كتيبة جنين بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول ردًا على اعتداءات الاحتلال بحق حرائرنا في المسجد الأقصى المبارك، واستهدفت من خلالها جميع حواجز الاحتلال المحيطة بجنين بصليات مكثفة من الرصاص موقعة الإصابات في صفوف الاحتلال، والأضرار في مستوطناته.

أحرار وسجون

في موازاة الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال ضد حركة الجهاد الإسلامي شهدت السجون حالة تصعيد ميداني ضد أسرى الحركة وإجراءات قمعية وتعسفية مارستها إدارة مصلحة السجون بحقهم، والتي شملت عمليات النقل وتمديد الاعتقال الإداري، فيما حقق الأسيران القائدان ماهر الأخرس وسلطان خلف انتصارًا بأمعائهما الخاوية ضد إدارة السجون.

فقد قامت مصلحة سجون الاحتلال بعمليات نقل لعدد من أسرى الحركة داخل المعتقلات خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم وهم: الأسيران المجاهدان عمر الفاروق وأمجد ملحم من سجن جلبوع إلى سجن رامون، والأسير المجاهد حمزة الحاج محمد من نابلس وهو عضو الهيئة القيادية لأسرى الجهاد سابقًا من زنازين سجن عوفر إلى سجن رامون. ومعاناة الأسير المجاهد إبراهيم عمار عباس من جنين والذي تم نقله إلى مستشفى سوركا بعد تدهور حالته الصحية.

كما أصدرت مصلحة السجون 4 أوامر اعتقال إداري بحق كوادر من الحركة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم وهم: الأسير المجاهد فارس حسني شواهنة من السيلة الحارثية لـ 4 أشهر، والأسير المجاهد طارق حسن أبو الخير "طحاينة" من السيلة الحارثية لـ6 أشهر، والأسير المجاهد عميد عرسان من جنين، والتي كان من المقرر انتهاء محكوميته بتاريخ 13 سبتمبر بعد قضاء 14 شهرًا، والأسير المجاهد مؤمن نشرتي من مخيم جنين لـ 4 أشهر.

فيما وثقت وحدة الرصد والتوثيق، إصدار أحكام فعلية بالسجن لعدد من أسرى الجهاد وهم: الأسير الصحفي إبراهيم أبو صفية من رام الله بالسجن عامين وغرامة مالية تقدر بـ 2000 شيكل، والأسير المجاهد أسامة فريد علاونة من بلدة جبع بجنين بالسجن 40 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ 2000 شيكل، والأسيرة المجاهدة ياسمين تيسير شعبان من بلدة رمانة في جنين بالسجن 72 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ 8000 شيكل، والأسير المجاهد إبراهيم محمد شيخ يوسف من مخيم نور شمس بطولكرم بالسجن 28 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ10000 شيكل، والأسير المجاهد إسلام عبد الكريم علي من عنبتا بطولكرم بالسجن 22 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ 2000 شيكل، والأسير المجاهد مجد صالح جردات من السيلة الحارثية بالسجن 36 شهرًا وغرامة مالية تقدر بـ 6000 شيكل.

فيما نال 3 من أسرى حركة الجهاد الإسلامي حريتهم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم وهم: الأسير المجاهد محمد وحيد أبو مارية بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل بعد قضاء 9 أشهر في سجون الاحتلال، والأسير المجاهد خليل محمد عواودة بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول من بلدة إذنا بالخليل بعد قضاء 16 شهرًا في سجون الاحتلال، والأسير المجاهد المحامي محمد نعمان سالم بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول من نابلس.

انتهاكات السلطة والاعتقال السياسي

واصلت أجهزة السلطة جريمتها الشرسة مستهدفة قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة من خلال حملات الملاحقة والمطاردة والاعتقال بحقهم، في جريمة تتنافى وطنيًا وأخلاقيًا مع قيم شعبنا ولا تخدم سوى مصالح الاحتلال.

فقد كشفت وحدة الرصد والتوثيق اعتقال السلطة لعدد من المجاهدين خلال الشهر المنصرم، ففي جنين اعتقلت أجهزة السلطة المجاهدين: أحمد فضل الجدعون بتاريخ 17 سبتمبر، والمجاهد أحمد أبو عابد بتاريخ 18 سبتمبر، والمجاهدين: محمد صابر خليفة وقصي بشير غربية بتاريخ 18 من بلدة عجة بجنين، والشاب مصطفى أبو الرب نجل القائد في سرايا القدس حمزة أبو الرب بتاريخ 16 سبتمبر، والمجاهد عبد الخالق هشام مسيمي من عتيل بمحافظة طولكرم بتاريخ 25 سبتمبر.

كما تواصل اعتقال كلاً من المجاهدين: مراد ملايشة ومحمد براهمة المعتقلين في 2 يوليو/ تموز الماضي والمضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهما رغم وجود قرار بالإفراج عنهما. والمعتقلين: عيد حمامرة محمد علاونة، محمد ملايشة، مؤمن فشافشة، عماد خليلية المعتقلين منذ تاريخ 16 يوليو/ تموز الماضي، وخالد ملايشة والمعتقل في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومحمود ملايشة "الشنار" وجميعهم من بلدة جبع بجنين، ويزن مسلماني والمعتقل منذ تاريخ 24 يوليو/ تموز الماضي من طوباس.

فعاليات وأنشطة

قامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية بعشرات الأنشطة والفعاليات على مستوى محافظات الضفة شملت إحياء ذكريات الشهداء وتأبينهم، والمشاركة في استقبال الأسرى وزيارات لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، وإصدار بيانات نعي للشهداء ومباركة للعمليات وإصدار سير شهداء الحركة في ذكرى ارتقائهم وسير الأسرى في ذكرى اعتقالهم، وتنفيذ العديد من المشاريع في إطار الوقوف مع أبناء شعبنا حيث رصدت وحدة الرصد والتوثيق في المكتب الإعلامي للضفة 77 نشاطًا وفعالية خلال شهر سبتمبر / أيلول المنصرم.