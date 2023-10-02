"القدس يهتدون" تحذر من محاولات الاحتلال لفرض سيادته على الأقصى

فلسطين اليوم

حذر الأمين العام لتجمع "بالقدس يهتدون" وليد عبد الرزاق من التهديدات الإسرائيلية، لمناقشة سحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك، وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية، وذلك في خطوة استباقية لشرعنة الاقتحامات للأقصى، وتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني فيه بين المسلمين واليهود فعلياً.

وأكد عبد الرزاق، في تصريح صحفي، على أن هذه التهديدات في غاية الخطورة، وتأتي ضمن سلسلة مخططات عدوانية للاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، وتغيير معالمه الإسلامية".

واستنكر "الاقتحامات المستمرة والمتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، التي كان من آخرها اقتحام وزير الإسكان الإسرائيلي لباحات المسجد، عبر باب المغاربة، وسط حراسة شرطية مشددة".

وحمل سُلطة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات والإجراءات العدوانية، لا سيما وأنها تأتي من مسؤولين رسميين في الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يُشن فيه التحريض علناً على أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى".

وأضاف عبد الرزاق: " إن هذه الاقتحامات والاعتداءات، تأتي استمراراً لنهج السلطات الإسرائيلية بتهويد المدينة المقدسة، وفرض الأمر الواقع على الأرض، داعياً الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، إلى التدخل الفوري والسريع لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من الأخطار الحقيقية المحدقة به".