ارتفاع كبير على الدولار في فلسطين ظهر اليوم الإثنين 2/10/2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين ظهر اليوم الأثنين 2/10/2023 ، ارتفاعاً كبيراً بعد انخفاض دام لعدة أيام حيث ارتفع بمقدار 0.3 .

ووصل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين مقابل الشيقل 3.83 شيقلاً ، بعد ان كان حتى ساعات الصباح الاولى 3.80 شيقلاً .

أرجع المختص في الشأن الاقتصادي والمالي أحمد أبو قمر، سبب استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى حالة الهدوء التي يشهدها كيان الاحتلال بسبب استمرار الاحتفال بــ"أعيادهم"، التي تقلل من حجم التداولات في البورصة "الإسرائيلية" على عملة الشيكل، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولار شيكل على كسر مستويات 3.85 شيكل.

ارتفاع كبير على الدولار في فلسطين ظهر اليوم الأثنين 2/10/2023

توقع المختص أبو قمر في مقابلة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية"، انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، عقب انتهاء "الأعياد اليهودية"، وعودة إلى المستويات السبعينية، مضيفاً: "الأمر بحاجة إلى بعض ظهور بعض البيانات التي لها علاقة بعملية التضخم الأمريكية من شأنها أن تُحرك الأسواق وتدفع بالمستثمرين لبيع العملة الأمريكية، لتهبط إلى مستوى السبعينيات".

ارتفاع كبير على الدولار في فلسطين ظهر اليوم الأثنين 2/10/2023

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.83 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل