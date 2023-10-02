هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقل "النقب"

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، صدر اليوم الاثنين 2/10/2023، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات عن مجموعة من الحالات المرضية، لعدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقل "النقب".

وأفادت الهيئة، أن من بين الأسرى، حالة الأسير منذر ذيب ( 23 عاماً)، من بلدة سلواد/ رام الله، والذي يعاني من الم بالجهة اليمنى من الظهر والبطن منذ شهر ونصف ولا يعرف السبب، وقد تم إبلاغه من قبل طبيب المعتقل بأنه بحاجة إلى إجراء فحوصات في المستشفى، إلا أن إدارة المعتقل تكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

فيما يعاني الأسير ثائر حسنية(48 عاماً)، من مدينة جنين، من التهابات اللثة وتسوس بالأسنان والطواحين منذ عام 2005، أدى ذلك إلى تساقط أغلب طواحينه وأسنانه لعدم تقديم العلاج اللازم له، وهو بحاجة إلى علاج، ومازال ينتظر حتى الآن، حيث تتعمد إدارة المعتقل إهمال وضعه الصحي، ويشتكي أيضاً من التهابات بالأذن الوسطى ولا يعطى سوى القطرة، وهو بحاجة إلى إجراء صور أشعة وعرضه على دكتور أذن وحنجرة، إلا أن إدارة السجن ما زالت تمارس سياسة إبقاء الوضع على ما هو عليه، الأمر يزيد من معاناة الأسرى وخاصة ذوي الأحكام العالية.

أما الأسير إبراهيم عباس (23 عاماً)، من مدينة جنين، والمتواجد حالياً في معتقل "النقب"، يعاني من مشاكل صحية حيث يتعرض لحالات إغماء متكررة بشكل يومي، وبدون أي سبب وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، ومكث فيه لمدة أربعة أيام وأجريت له العديد من الفحوصات الطبية، وتخطيط الدماغ، وصور الأشعة، بالإضافة إلى فحوصات الدم، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها مستقرة علماً بأنه تعرض لحالات إغماء بالمستشفى، ويشتكي من آلام وأوجاع حادة بالرأس مما يفقده القدرة بعدها على الرؤية ويفقده الوعي، إلا أن إدارة المعتقل تكتفي بإعطائه المسكنات وتتعمد إهماله طبياً.

بينما يعاني الأسير محمد هنية (21) عاماً، من مدينة طولكرم، من ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم، ومنذ أسبوعين وصل إلى مستويات قياسية ولا يهبط عن 400( ملغم) وأدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى هبوط حاد بالوزن، وخلال أسبوع فقط الأسير هنية (20 كيلو) من وزنه ، كما ويتقيأ الأسير كل شيء يتناوله ويشتكي من آلام بالبطن وتم نقله إلى عيادة السجن وإعطاؤه إبر إنسولين بالوريد لتخفيض نسبة السكر ولكن بدون أية فائدة، وتم إعادته إلى القسم ونتيجة لعدم استقرار وضعه الصحي أعيد إلى المستشفى، وأجريت له العديد من الفحوصات الطبية، وأبلغه الأطباء بأن عمل البنكرياس توقف لديه، إلى جانب مشاكل بالغدة الدرقية وضعف بدقات القلب، وتراجع بالنظر وبقي الأسير هنية بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام ليتم إرجاعه إلى المعتقل.

وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.