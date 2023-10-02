الدولار يستقر عند مستوى الثمانينات... هل يصل لـ 3.90 حتى نهاية 2023؟

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً على ارتفاع مقابل الشيكل الإسرائيلي منذ عام 2016، إذ يصل إلى مستويات من 3.80 إلى 3.83 شيكل، وهو رقم لم يبلغه منذ عام 2016 سوى يوم واحد في شهر مارس 2020، فما الذي ينتظر الدولار مقابل الشيكل خلال الفترة المقبلة؟

أرجع المختص في الشأن الاقتصادي والمالي أحمد أبو قمر، سبب استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى حالة الهدوء التي يشهدها كيان الاحتلال بسبب استمرار الاحتفال بــ"أعيادهم"، التي تقلل من حجم التداولات في البورصة "الإسرائيلية" على عملة الشيكل، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولار شيكل على كسر مستويات 3.85 شيكل.

توقع المختص أبو قمر في مقابلة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية"، انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، عقب انتهاء "الأعياد اليهودية"، وعودة إلى المستويات السبعينية، مضيفاً: "الأمر بحاجة إلى بعض ظهور بعض البيانات التي لها علاقة بعملية التضخم الأمريكية من شأنها أن تُحرك الأسواق وتدفع بالمستثمرين لبيع العملة الأمريكية، لتهبط إلى مستوى السبعينيات".

وعن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات التسعينيات، رأى أن الوضع السياسي هو الذي يُحدد الآن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل، إذ إن التوقعات تبقى رهن الأحداث السياسية في البلاد، أما على الصعيد الاقتصادي استبعد أبو قمر، أن يصل سعر الدولار إلى مستوى الـ 3.90 شيكل؛ لأن ذلك يخلق حالة من التضخم في "كيان الاحتلال" وهو أمر لن يسمح به "البنك الإسرائيلي".

ووجه نصيحة من شقين إلى المواطنين، الأولى بيع الدولار الأمريكي، أما الثانية دعا من أقدموا على بيع الدولار لانتظار انخفاض العملة الأمريكية للحصول إلى سعر أفضل لإعادة الشراء.