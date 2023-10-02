بالصور الرابطة الإسلامية تُنظم مهرجانًا طلابيًا في مدرسة عمار بن ياسر بخانيونس

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامي الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 2/10/2023، مهرجانًا طلابيًا في مدرسة عمار بن ياسر الثانوية للبنين بخانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية، وذكرى استشهاد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي.

وحضر المهرجان مسؤول مكتب الرابطة الإسلامية في إقليم خانيونس سالم شراب، والشيخ أ. بلال الغلبان، وطاقم الهيئة التدريسية لمدرسة عمار بن ياسر، وجموع الطلبة، وكوادر العمل الطلابي في الرابطة الإسلامية.

وفي كلمة ضيف الحفل، تحدث الشيخ أ. بلال الغلبان عن قصه كفاح الدكتور لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي التي استمرت عشرين عاما تنقل فيها من مكان إلى آخر لنشر أفكاره ورؤيته تجاه القضية الفلسطينية التي اعتبرها مركز الصراع الكوني حتى أصبح من أحرار العالم وأصبحت أفكاره تجوب مشارق الأرض ومغاربها.

وأوضح الغلبان، أن الجهـاد الإسلامي بفضل أفكار الدكتور المعلم استطاعت جر الكل الفلسطيني إلى الساحة الفلسطينية لأنها الهم الأول و قضيه العرب والمسلمين فهي قلب العالم الإسلامي ومحور الارتباط مع السماء.

ودعا الغلبان إلى ضرورة التمسك برؤية الدكتور بأن الوحدة هي القوة، فكان يرى أن الوحدة والمصالحة بين مكونات الأمة هي أساس القوة والنجاح في وجه المؤامرات، لذلك يجب أن نتوحد من أجل فلسطين والأقصى، والتي تعتبر سبباً كافياً لطي صفحة الانقسام الطويلة دعم المقاومة لتحرير فلسطين.

وتقدم الغلبان بالشكر الجزيل لإدارة المدرسة والرابطة الإسلامية، وجموع الطلبة على اهتمامهم بفكر الدكتور الشقاقي وإقامة احتفال الذكرى العطرة للجهاد ونضاله.

وفي نهاية الحفل، كرمت الرابطة الإسلامية، عدداً من الطلبة الحافظين لكتاب الله تعالى داخل مدرسة عمار بن ياسر، بجوائز وشهادات تقدير.



















