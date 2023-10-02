القيادي بحماس زكريا معمر:  انطلاقة "الجهاد" محطة مهمة وترجمة عملية لفكر المقاومة

فلسطين اليوم

أكد زكريا معمر عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس، اليوم الاثنين 2/10/2023، أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شكلَت محطةً مهمةً في تاريخ شعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية.

وتحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في السادس من أكتوبر الجاري، بذكرى انطلاقتها الـ36 التي حافظت خلالها على ثوابتها الوطنية، وعلاقاتها مع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

وشدد معمر في اتصال هاتفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن انطلاقة الجهاد الإسلامي جاءت ترجمةً عمليةً لفكر الجهاد والمقاومة، حيث قدم أبناء الجهاد الإسلامي التضحيات العظيمة على طريق التحرير والعودة ولا زالوا.

واعتبر معمر، أن استشهاد القادة المؤسسين كالشيخ أحمد ياسين والدكتور فتحي الشقاقي، وغيرهم من قادة المقاومة الفلسطينية دليل على صدق المنهج وسلامة المسيرة.

وقال معمر :" منذ نزفت دماء الشهيد المؤسس الشقاقي إلى كل قطرة دم قدمها الأبطال محمود الخواجا عمار الأعرج وأيمن الرزاينة وخالد منصور وأحمد الجعبري وخليل البهتيني وبهاء أبوالعطا وجهاد غنام، وإياد الحسني وسلامة عابد، وغيرهم وغيرهم، وإلى اليوم، تواصل حركة الجهاد الإسلامي طريقها وقد بلغت عامها السادس والثلاثين متسلحةً بالوعي والثورة الذي رسمه الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي ورسخه المفكر الراحل د. رمضان شلح ويحافظ عليه الأمين العام لحركة الجهاد المجاهد زياد نخالة.

وأضاف :" ستواصل المقاومة الفلسطينية طريقها ولن تحطّ رحالها إلا في ساحات المسجد الأقصى المبارك طاهراً مطهراً من رجس المحتلين."