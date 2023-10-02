محكمة الاحتلال تقرر إعادة قضية المعتقل كايد الفسفوس المحكمة للنظر في القضية مجدداً

فلسطين اليوم

قررت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين 2/10/2023 ، ان المحكمة العليا للاحتلال قررت، إعادة قضية المعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا إلى محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في القضية مجدداً.

وبحسب هيئة الأسرى وشؤون المحررين، فإن قرار المحكمة جاء لعدم قانونية شطب الاستئناف السابق ووجوب سماع الاستئناف على الرغم من عدم حضور الأسير الفسفوس المستأنف، وذلك لتردي وضعه الصحي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار هو قرار انتقامي وتعسفي على الرغم من حضور محامي الأسير وممثله القانوني.

ويشار الى ان الاسير كايد الفسفوس مضرب عن الطعام لليوم ال61 على التوالي وسط تدهور خطير على حالته الصحية.