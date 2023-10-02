فلسطين اليوم

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، مر اليوم الثاني من شهر أكتوبر 2023، ولم تعلن بعد وزارة المالية في حكومة رام الله عن موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولم تُحدد بعد نسبة رواتب موظفي السلطة شهر سبتمبر الجاري، ما يدعو لزيادة البحث عبر منصات السوشيال ميديا وصفحات المصادر الخاصة للاطلاع على أي أخبار تخص موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، تُعاني السلطة الفلسطينية، وفق تصريحات لمسؤولين فيها، من أزمة مالية خانقة، هذا يدفعها لعدم صرف رواتب كاملة لموظفيها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لذلك فإن التساؤل يزيد باستمرار حول، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، إذ توضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للمتابعين، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر.

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، صرفت وزارة المالية في رام الله رواتب الموظفين العموميين عن شهر 8 أغسطس الماضي، بنسبة وصلت لـ 90% لأول مرة منذ سنوات، بحد أدنى 2000 شيكل، دون صرف دفعة أو أي جزء من المستحقات المتراكمة للموظفين، إذ إن التوقعات تشير إلى صرف رواتب الموظفين غدًا الثلاثاء بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيقل.





متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر

متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر، متى صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 9.. نسبة رواتب السلطة شهر سبتمبر.