أزمة رواتب حكومة غزة في طريقها للحل وماذا بشأن العمال ..هآرتس تكشف تفاصيل الاتفاق !

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين 2/10/2023 أن "إسرائيل" تجري محادثات مع قطر، بهدف تحويل مساعدات مالية لصالح حكومة "حماس" بغزة، لصرف رواتب موظفيها ، في ظل المحادثات الجارية لمنع التصعيد الأمني مع قطاع غزة.

وبينت هآرتس أن زيادة حصة عمال غزة ستكون لـ 20 ألف شخص كمرحلة أولى سيتبعها مراحل أخرى خلال الفترة المقبلة في حال استمر الهدوء.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة كمية البضائع التي تصدر ويتم استيرادها لصالح قطاع غزة.

وتقول الصحيفةـ، إن "حماس" في الأسابيع الأخيرة زادت من ضغوطها على "إسرائيل" من خلال المسيرات على السياج الحدودي.

وقال دبلوماسي غربي زار قطاع غزة مؤخرًا، للصحيفة العبرية، إن "هذه الضغوط تأتي بسبب تفاقم الضائقة الاقتصادية بغزة، ونتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها القطاع"، مشيرًا إلى أن هيئات الأمم المتحدة التي تعمل بغزة، ومنها الأونروا، تواجه صعوبات في جمع التبرعات من المجتمع الدولي

وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن "حماس" بادرت للمسيرات وشجعتها للضغط على "إسرائيل" لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء كان على شكل قرارات بزيادة حصة العمال أو على شكل تدفق الدفعات المالية من قطر.