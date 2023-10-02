بالفيديو مشهد مروع.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

فلسطين اليوم

أظهر مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.

ووثّق الفيديو، مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع.

وفي السياق، ذكرت مصادر طبية مصرية، أن 26 شخصاً أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.

اندلع حريق ضخم، الليلة الماضية، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في جمهورية مصري العربية، أدى إلى تدميره بالكامل.