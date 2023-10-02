تفاصيل مؤلمة حول اعتقال أخوين: ضرب مبرح وتهديد بالقتل وإجبار على الاعتراف

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 2/10/2023، تفاصيل مؤلمة تعرض لها الأخوين هارون علقم (16 عاما) و محمود (12 عاما ) من مخيم شعفاط/ القدس، أثناء اعتقال قوات الاحتلال لهما و التحقيق معها.

و قالت محامية الهيئة هبة اغباريه، أنه و بتاريخ 03/07/2023 اقتحمت قوات من شرطة (اليمار) منزل الأسيرين عند الساعة الرابعة فجرا، وقامت باعتقالهما ، حيث قيدوهما وعصبوا أعينهما ثم اقتادوهما الى الجيب العسكري، وانهالوا عليهما بالضرب بشكل همجي بالأيدي والأرجل والعصي على الرأس و كافة انحاء الجسم دون مراعاة لصغر عمرهما .

انزلوهما الى غرف تحقيق المسكوبية، واجبروهما على الركوع على الركب حوالي 3 ساعات، ومنعوهما من الحديث معا، وإذا حاولا التواصل مع بعضهما يتم عقابهما بالضرب ،حوالي الساعة الثامنة صباحا ادخلوا كل واحد الى غرفة تحقيق، و في هذا السياق نقلت المحامية على لسان هارون: " حققوا معي من الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا لم اعترف بشيء ، فضربوني عقابا لي ، في اليوم التالي ادخلوني انا و محمود لنفس غرفة التحقيق ، وحققوا معنا في ذات الوقت , كوني لم اعترف اخذوا يضربون محمود امامي ويهددوني به اذا لم اعترف ، حيث وضع احدهم الفرد في رأس أخي وصاح بي وهو يقول اعترف والا سنتقتل أخاك محمود , عندها انهرت وبكيت وقلت لهم سأعترف بشرط أن تتركوا اخي وتطلقوا سراحه , عندها أخرجوا محمود من غرفة التحقيق وارجعوه إلى غرف المسكوبية ، وانا استمر التحقيق معي حتى التاسعة ليلا " .

قضى محمود ليلة أخرى في سجن المسكوبية ، وثالث يوم صباحا نقل هارون وأخيه محمود الى المحكمة وخلال الجلسة تم اطلاق سراح محمود وتمديد اعتقال هارون .

بعد انتهاء المحكمة ارجعوا هارون الى التحقيق 4 , وهددوه إذا لم يكمل اعترافاته كما يشاؤون سوف يعيدون اعتقال و تعذيب أخيه، بقي في سجن المسكوبية 25 يوما، بعدها نقل إلى قسم الأشبال/ سجن الدامون.

يقول هارون : " الظروف في سجن المسكوبية صعبة جدا ، حيث يتم الاعتداء علينا بالضرب من قبل السجانين كثيرا ، فانا وابن قضيتي مالك ذيب تم الاعتداء علينا بالضرب لأننا طلبنا الطعام، سحبونا السجانين من الغرفة الى العيادة حيث لا توجد كاميرات وهناك تم ضربنا بشكل تعسفي ودون رحمة " .

علما أن الشبل هارون علقم يقبع حاليا في سجن الدامون، و لم يصدر بحقه حكما حتى الآن، حيث من المقرر أن تعقد له محكمة بتاريخ 17/10/2023