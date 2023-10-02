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المرور بغزة: 5 إصابات بـ في 13 حـادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت إحصائية المرور، أنّ 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها 5 إصابات 3 بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.
وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 21 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.