المرور بغزة: 5 إصابات بـ في 13 حـادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور، أنّ 13 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها 5 إصابات 3 بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 21 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.