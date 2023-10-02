فلسطين اليوم

هنأ القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان، حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية.

وقال د. رضوان في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نتقدم من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بأمينها العام وأعضاء المكتب السياسي، وقياداتها وكوادرها بالتهنئة والتبريكات بمناسبة الانطلاقة الجهادية"، معرباً عن اعتزاز حركته بالعلاقة الوطيدة التي تربطها بالجهاد".

وأكد رضوان، أن حركة الجهاد الإسلامي أضافت مثلت إضافة نوعية للعمل المقاومة على أرض فلسطين، مضيفاً: "الجهاد وحماس حركتان قادتا العمل المقاوم ضد الاحتلال، كما إن مستوى التنسيق عالٍ بينهما سواء في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أو على أرض الميدان.

وأشار إلى أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامية الـ 36 تتزامن مع تصاعد حالة المقاومة في الضفة، مؤكداً أن حركته والجهاد ستواصلان سيرهما سوياً على درب التحرير حتى تحرير القدس والأقصى وتحقيق حق العودة.

وتحتفي حركة الجهاد الإسلامي في السادس من أكتوبر الجاري بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية، "الشهداء.. بشائر النصر"، بتنظيم مهرجان حاشد على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.