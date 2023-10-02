فلسطين اليوم

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور، اندلع حريق مروع في مدير الأمن في محافظة الإسماعيلية المصرية، أدت إلى حدوث دمار هائل في المبنى الضخم، قبل أن يتم السيطرة عليه من الدفاع المدني والجهات المختصة، ما أثار التساؤلات حول سبب اندلاع الحريق الضخم، كما دفع عشرات الآلاف للبحث عن، فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور.

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور، الحريق الضخم والمروع في مديرية الأمن في الإسماعيلية أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص في المحافظة، لكن حتى اللحظة لم تُعلن وزارة الصحة عن العدد الإجمالي للمصابين أو الضحايا جراء الحريق، لكن أهم ما يبحث عنه الآن هو، فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور.

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بحث كثيراً عن سبب اندلاع حريق الإسماعيلية وتفاصيل هذا الحدث الأليم، لكن حتى اللحظة لم تنهي الجهات الأمنية المختصة التحقيق والوقوف على سبب اندلاع الحريق الضخم، لكن سنوافيكم بالتفاصيل والمستجدات التي تتعلق باندلاع حريق الإسماعيلية كونه بات حدثاُ مهماً يسأل عن سبب كل المصريين ومن العرب أيضاً.

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور

فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور، الأنباء والأرقام تضاربت حول عدد المصابين جراء الحريق، وفيما تحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة 26 شخصاً جراء الحريق، تحدثت مصادر صحافية لقناة "العربية" عن ارتفاع عدد المصابين إلى 100 شخص، وكذلك أفاد مصدر في هيئة الإسعاف بأن سيارات الإسعاف نقلت قرابة 100 مصاب للمستشفيات.

سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور

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سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور

سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور، وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن، إلى هنا انتهينا من نشر مقالة حملت عنوان، فيديو لحظة اندلاع حريق الإسماعيلية.. سبب حريق الاسماعيلية المصرية فيديو وصور.