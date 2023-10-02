بالفيديو في ثالث أيام ما يسمى عيد "العرش".. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين اليوم

تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين اليوم الأثنين 2/1/2023 ، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى عيد "العرش" اليهودي ، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

اقتحم 880 مستوطناً ، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته ، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطة المقدسية هنادي حلواني وأفرغت منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة من الأهالي بالقوة.

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتستمر أيام عيد العرش حتى السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.