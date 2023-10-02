بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في محافظات الضفة الفلسطينية المحتلة.

ومن نابلس شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بشكار بعد اقتحام منزل عائلته في حي المساكن الشعبية.

ومن رام الله، اعتقلت الشابين محمود رضوان وصلاح عواد عقب اقتحام منزليهما في بلدة ترمسعيا.

واعتقلت لشاب محمد المبيض من منطقة المراح في مدينة جنين.

كما اعتقلت الأسير المحرر قيس عرعراوي من مخيم جنين، خلال اقتحام منطقة شارع حيفا بمدينة جنين.

واعتقلت أيضاً، الأشقاء حسن وحمزة وحسين حرزالله عقب اقتحام منزلهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.