"لا يثق به".. نتنياهو يمنع "بن غفير" من المشاركة باجتماع "أمني"

فلسطين اليوم

منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يُسمى بوزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، من المشاركة في اجتماع أمني "رفيع المستوى".

وأجرى نتنياهو مناقشة أمنية، بمشاركة كل من وزير الحرب يوآف غالانت، ورؤساء أجهزة أمن الاحتلال، ومن بينهم كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة وجهاز "الشاباك"، في حين منع بن غفير من حضور الاجتماع.

وأكد موقع "i24" العبري، أنه "تم خلال اللقاء بحث التحديات الأمنية التي تواجهها (إسرائيل) في الجبهات والقطاعات كافة، مع التركيز على (التهديد الإيراني)، ومحاولات طهران تأهيل وتوجيه ودعم العمليات عن بعد ضد (إسرائيل)". وفق زعم الموقع.

ولفت إلى أنه "جرى استبعاد بن غفير من الإحاطة التي جرت"، موضحا أنه "خوفاً من التسريبات، يتخذ نتنياهو قراراته في مناقشات محدودة يجريها بشكل روتيني".

ورداً على منع نتنياهو، بن غفير من حضور الاجتماع الأمني، قال مسؤولون في مكتب الأخير: "بن غفير سيواصل التعبير عن آرائه والسعي لتحقيق سياسة يمينية كاملة، حتى لو لم تتم دعوته لحضور اللقاء. الوزير انتخب لخدمة الجمهور، وهو ملتزم به وحده، وفي كل لقاء يدعى إليه الوزير يعبر عن رأيه". وفق قوله.

وبشأن التطبيع مع السعودية وموقف "المؤسسة الأمنية"، قال غالانت: "نحن نتعامل مع هذه القضية منذ بداية العام، التطبيع مع السعودية أمر مرحب به بالنسبة لنا، وفي الوقت نفسه، سنبذل قصارى جهدنا للتحوط من المخاطر والتأكد من أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح والمسؤول".