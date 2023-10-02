فلسطين اليوم

اندلع حريق ضخم، الليلة الماضية، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في جمهورية مصري العربية، أدى إلى تدميره بالكامل.

ووصف موقع "أخبار اليوم" المصري الرسمي، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع. مؤكداً أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.

وأشار الموقع المصري إلى انهيار جزء من الواجهة الرئيسية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا ضخمًا في المبنى بدا أنه دمر جزءا كبيرا منه.

وبحسب الإعلام المصري، مازالت النيران مشتعلة في المبنى حتى الآن، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعشرات السيارات في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق.

ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.