ارتفاع كبير على سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 2-10-2023

فلسطين اليوم

ارتفاع كبير على سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 2-10-2023، وتكثر في هذه الأثناء عمليات البحث عبر محركات البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، فهو من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها استمرار.

ارتفاع كبير على سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 2-10-2023

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بشكل دائم بكافة التحديثات بخصوص سعر الدولار الأمريكي في لبنان، لذلك قررنا كتابة هذا المقال عن أسعار الدولار في لبنان اليوم.

ارتفاع الدولار في لبنان اليوم

وشهد سوق لبنان، اليوم الإثنين 2-10-2023، ارتفاعًا بسيطًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، كما يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في السوق السوداء في لبنان.





ارتفاع كبير على سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 2-10-2023

سعر صرف الدولار في لبنان

الدولار الأمريكي وصل إلى 89.600 ليرة للشراء، مقابل 89.300 ليرة للبيع.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

اليورو الأوروبي وصل إلى مستوى 1.0608 دولار أمريكي.

اليورو الأوروبي وصل إلى مستوى 28.9755 ليرة لبنانية.





ارتفاع كبير على سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 2-10-2023

عدم استقرار

يشهد سوق النقد في لبنان تضارب في الأسعار وعدم استقرار للسعر، نتيجة الإضراب وعدم الإسراع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعدم قدرة الحكومة اللبنانية على رد أموال المودعين.



