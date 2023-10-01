أسعار الذهب اليوم في مصر- بكام سعر الذهب النهاردة في مصر الاثنين 2 أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر- بكام سعر الذهب النهاردة في مصر الاثنين 2 أكتوبر 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع بدء موسم الدراسة وتراجع حركة البيع والشراء نسبيًا، حيث يتم إضافة المصنعية على أسعار غرام الذهب في مصر والتي تتراوح ما بين 70 إلى 180 جنيها حسب حجم المشغول ونوع عيار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2495 جنيها للبيع و2506 جنيهات للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1871 جنيها للبيع و1880 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر- بكام سعر الذهب النهاردة في مصر الاثنين 2 أكتوبر 2023



أسعار الذهب اليوم في مصر- بكام سعر الذهب النهاردة في مصر الاثنين 2 أكتوبر 2023

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17464 جنيها للبيع و17544 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2183 جنيها للبيع و2193 جنيها للشراء.

سعر الذهب العالمي

عالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الأول الجمعة، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير/ شباط، حيث كان السعر يحوم حول أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1886 دولارا للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.28% إلى 1870 دولارا للأوقية.

في المقابل تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.584 نقطة.