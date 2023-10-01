فلسطين اليوم

انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 2-10-2023، ونتيجة لزيادة بحث المتابعين عبر محركات البحث عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وكونه من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرون باستمرار.

انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 2-10-2023

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بشكل مستمر بكافة أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، قررنا كتابة هذا المقال عن أسعار الدولار في سوريا اليوم.

انخفاض الذهب في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا، اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، انخفاضاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 2-10-2023

سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، ما عدا إدلب، مع التقاط المتعاملين في العملات الأجنبية الأنفاس.

كما سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13300 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

سعر الدولار مقابل الليرة السورية بالبنوك

وشهد متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 10900 ليرة، داخل مصرف سورية المركزي.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسمياً 10900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.





انخفاض سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 2-10-2023

قيمة الـ100 دولار بالليرة السورية

ووفقاً لصرف الدولار في سوريا اليوم، فإن الـ 100 دولار يتعادل 1,330,000 ليرة سورية اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023.

سعر الليرة التركية في سوريا

سجل سعر الليرة التركية اليوم في سوريا عند 483 ليرات للشراء، مقابل 489 ليرة للبيع.



