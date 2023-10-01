بعد الإعلان عن التطبيع هل ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 2أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

بعد الإعلان عن التطبيع هل ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 2أكتوبر 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تداولات الاثنين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع افتتاح أسواق المعدن النفيس عالميًا اليوم، حيث يتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

هل ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 2أكتوبر 2023

عالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الأول السبت، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير/ شباط، حيث كان السعر يحوم حول أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1886 دولارا للأوقية.

بعد الإعلان عن التطبيع هل ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 2أكتوبر 2023

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 226.66 ريال (60.30 دولار)، بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 197.86ريال (52.36 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 169.59 ريال (45.73 دولار).

بعد الإعلان عن التطبيع هل ارتفع سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 2أكتوبر 2023







أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 222.85 59.43

سعر جرام الذهب عيار 22 204.28 54.48

سعر جرام الذهب عيار 21 195.00 52.00

سعر جرام الذهب عيار 18 167.14 44.57

سعر جرام الذهب عيار 14 130.00 34.67

سعر أونصة الذهب بيع 6,931.50 1,848.40

سعر أونصة الذهب شراء 6,935.25 1,849.40

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 242.24 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 233.10 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 227.81 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 202.61 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 192.08 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 164.50 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2324.52 ريال سعودي.

وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4617.39 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11464.32 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 230265.36 ريال سعودي.